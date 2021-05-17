Новосибирск, , 11:59 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году планируется оздоровить около 1,5 тысяч льготников. Такие данные привело областное министерство труда и социального развития.

Для ветеранов труда будет закуплено 1497 путёвок на санаторно-курортное лечение. Бюджет данной статьи расходов в 2021 году — 35 637 610 рублей.

Уточняется, что новосибирцы, имеющие звание ветерана труда, за путёвками на санаторно-курортное лечение могут обращаться с заявлением в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Продолжительность курса лечения, оплачиваемого за счёт средств областного бюджета, составляет 14 календарных дней. Путевки предоставляются бесплатно.