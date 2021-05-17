Москва, , 11:59 — REGNUM Снятие денежных средств с чужих банковских карт через банкоматы таит много рисков. Этот инструмент пока еще не обкатан и будет не совсем понятен большинству населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

«Платежные системы в России, конечно, уже давно сделали настоящий прорыв в финансовой индустрии. Однако нужно понимать, что ожидаемое новшество, которое уже тестируют некоторые участники рынка — это результат рецессии не самом рынке денежных переводов.

По оценкам экспертов, по итогам 2020 года он в России снизился почти на 6,5% к 2019 году и составил 9,7 трлн рублей.

Клиенты банков в возрасте 47 лет и выше активнее всего совершают операции через банки и банкоматы, оплачивая различные услуги, то есть не только в рамках классического внесения и снятия средств.

Платежи через банки и банкоматы по-прежнему популярный канал, однако доля и аудитория онлайн-переводов с помощью мобильных приложений вышла на новую высоту.

Поэтому весьма сложному для понимания аудитории физическому снятию денег с чужой карты сервис не будет успешным.

Он таит риски мошенничества, для этого нужно обязательно выйти из дома и дойти до банкомата. С простым смартфоном для пользователя такой сервис будет недоступен.

Даже при условиях успешного внедрения этого проекта вряд сервис займет 1−2% от всех сумм перечислений с карты на карту.

Данный проект, вероятно, удовлетворит очередную порцию амбиций банков в области финтеха и повысит их рейтинг.

Однако в целом рынок банковских услуг в очередной раз выиграет от очередного новшества», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России несколько банков начнут внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты.

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