Таллин, , 11:58 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вылетела в Киев, чтобы вдохновить страну на продвижение реформ и ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта в восточной части страны. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Эстонии.

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«Моя цель — подтвердить поддержку Эстонии европейской интеграции Украины в то время, когда ситуация на украинской границе опять обострилась из-за действий России, и обсудить сотрудничество в проведении реформ», — заявила Каллас.

По ее словам, для Эстонии Украина является главным партнером в сфере образования и предпринимательства, внедрения новых принципов государственного управления и разработки цифровых решений для публичного сектора.

Премьер-министр Эстонии встретится в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, 18 мая вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым она отправится в Луганскую область, где ознакомиться с контрольными пунктами въезда-выезда и получит обзор гуманитарных проектов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сообщается, что Эстония поддерживает в регионе военного конфликта несколько проектов, направленных на повышение благополучия школьников и обеспечение равных возможностей в сфере образования, она также помогает обеспечить интернетом два местных села и оказывает гуманитарную помощь малообеспеченным семьям. Кроме того, Эстония помогает ликвидировать последствия обширных лесных пожаров, бушевавших в регионе в 2020 году.

Вечером 18 мая Кая Каллас встретится в Киеве с крымскими татарами. 19 мая ее ждут встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр вернется в Таллин 19 мая во второй половине дня.