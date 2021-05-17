Магас, , 11:58 — REGNUM В Ингушетии 16 мая встретили Поезд Победы. Он прибыл в республику в рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», которую проводит Минобороны, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В Ингушетии этот поезд побывал впервые. На перроне в городе Назрани ему устроили торжественный прием представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), администрации республики и города, местные жители и юнармейцы.

В течение всего выходного дня поезд стоял на станции и жители Ингушетии могли осмотреть экспозиции, развернутые в вагонах состава. В 17 вагонах поезда организованы выставки, посвященные Великой Отечественной войне, фронтовикам, победившим фашизм, и современной армии. Кроме того, на трех открытых платформах можно было познакомиться с образцами новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил РФ.

Один из вагонов состава называется «Победа над невидимым врагом». Он посвящен работе военных медиков в период пандемии коронавируса.

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