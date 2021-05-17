Красноярск, , 11:58 — REGNUM Присяжные вынесли обвинительный вердикт жителю Красноярска, обвиняемому в тройном убийстве (п.п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, вечером 29 марта 2020 года пьяный мужчина в квартире на улице Щорса в Красноярске решил убить своих соседей по лестничной площадке. Злоумышленник постучал в квартиру к соседям. Дверь открыла 47-летняя хозяйка квартиры. Мужчина втолкнул её в помещение и нанёс множественные удары ножом.

Войдя в квартиру, он увидел 77-летнего отца женщины и её девятилетнюю дочь. С ними он также жестоко расправился с помощью ножа. Все члены семьи скончались на месте происшествия. Их тела позже обнаружила родственница.

Обвиняемый попытался скрыть следы преступления, инсценировав совершение убийства отцом женщины. В ходе следствия злоумышленник не признал вину. Однако следователи полностью опровергли заявленное обвиняемым алиби. Проведены различные экспертизы, допрошено свыше 70 свидетелей.

Коллегия присяжных заседателей вынесла подсудимому обвинительный вердикт. На его основании суд постановит приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске вынесли приговор 44-летнему мужчине, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.

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