Лондон, , 11:58 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз посадил дуб на территории Виндзорского замка, запустив общенациональную кампанию по случаю 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает 17 мая газета The Times.

Кроме того, в 70 британских лесах под особую охрану возьмут 70 старейших деревьев. Наследник престола заявил, что старейшие деревья и леса не менее важны, чем исторические соборы или произведения искусства.

Предполагается, что к зиме по всей стране высадят миллионы саженцев в рамках программы «Зелёный купол королевы». Через благотворительную организацию Woodland Trust школам и общественным организациям передадут 3 млн деревьев.

Кампанию по сохранения реликтовых лесов в Содружестве наций запустили в 2015 году.

Елизавета II начала править 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца Георга VI. Тогда ей было 25 лет. В настоящее время британская королева правит дольше всех из ныне живущих монархов.

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