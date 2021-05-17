Ереван, , 12:00 — REGNUM В настоящее время на границе Армении и Азербайджана наблюдается тенденция роста напряженности, а на некоторых участках азербайджанские военные ведут себя агрессивно. Об этом 17 мая сообщил и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания Совета безопасности страны.

«После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряженности и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы», — отметил он.

Также Пашинян добавил, что кроме мер внутренней безопасности, армянской стороной будут активированы «процедуры в соответствии с договором ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и армяно-российской стратегической системой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение Армении в ОДКБ из-за ситуации на азербайджано-армянской границе является необоснованным.