Таганрог, Ростовская область, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области в рамках расследования кражи из самолёта Ил-80 в Таганроге назначены новые экспертизы, сообщила адвокат фигуранта уголовного дела Ольга Бояркина.

«Назначены дополнительные экспертизы по делу, в ходе которых будут исследованы вещественные доказательства, которые были изъяты на месте преступления. Экспертиза показала, что следы были оставлены не его обувью», — цитирует правозащитницу ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2020 года в Таганроге из самолёта, находящегося на аэродроме, было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей. Из грузового отсека пропали 39 блоков радиостанций и другая электроника. Фигурантом уголовного дела о краже из «самолёта Судного дня» стал таганрожец Жора Хочунц.

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