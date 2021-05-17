Калуга, , 12:10 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 мая. Днём ранее, 16 мая, в регионе было зарегистрировано 52 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 971 человек, 1409 человек находятся на лечении, 33 тыс. 238 человек выздоровели.

От осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 324 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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