Дманиси , , 12:16 — REGNUM В городе Дманиси, находящемся в крае Квемо-Картли в Грузии, начались столкновения между представителями азербайджанской диаспоры и переехавшими туда эко-эмигрантами из региона Сванетия. Об этом 17 мая сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, конфликт начался 16 мая. Тогда группа примерно из 40 человек, вооруженная палками и камнями, напала на владельцев продуктового магазина, являющихся азербайджанцами. Было опубликовано видео жестокой драки у входа в магазин.

Сообщается, что 17 мая толпа представителей азербайджанской диаспоры вышла в центр города. Участники вооружились палками и камнями и стали грозить, что разнесут дома приехавших из Сванетии. К ним на встречу вышли сваны, которые также были с дубинками, и началась драка.

Сотрудники полиции пытаются разнять конфликтующие стороны. Сообщается о пострадавших среди участников драки и правоохранителей.