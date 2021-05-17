Бишкек, , 11:55 — REGNUM Правительство запланировало более 100 масштабных праздничных мероприятий в честь 30-летия независимости Киргизии. Об этом заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея страны.

По его словам, запланировано проведение конноспортивных соревнований, масштабных международных проектов, театральных представлений и крупных выставок. Планируется также создать фотокнигу о республике, начиная с создания киргизского каганата до нынешнего времени.

«Учитывая важность события, каждое мероприятие в плане должно быть направлено на формирование сознания граждан и подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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