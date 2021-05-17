Джакарта, , 11:55 — REGNUM В Индонезии завершена операция по поиску жертв затонувшего у водохранилища Кедунгомбо корабля, сообщает CNN Indonesia.

Из 20 находившихся на корабле людей одиннадцать человек были спасены, а девять человек погибли.

В Индонезии заявили, что судно, вероятно, пошло на дно из-за большого числа пассажиров. Затонувшее судно могло вместить только 14 пассажиров. Расследование инцидента продолжается.

Губернатор провинции Центральная Ява Гянджар Праново пригрозил отозвать лицензию у туристических кораблей, которые игнорируют безопасность пассажиров.