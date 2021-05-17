Бишкек, , 11:55 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии проверяет законность присвоения экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым генеральских званий трём бывшим заместителям руководителей ГКНБ и МВД. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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Поводом для расследования стала информация о том, что экс-глава государства перед уходом в отставку присвоил «задним числом» звание генерал-майора бывшим заместителям министра внутренних дел Алмазу Орозалиеву и Мирлану Каниметову, а также бывшему зампредседателя комитета нацбезопасности Таланту Салиеву.

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