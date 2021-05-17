Москва, , 11:53 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 3573 случая заражения коронавирусом, сообщили 17 мая в оперштабе Москвы.

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"Подтверждено 3573 новых случая заражения, госпитализированы 983 человека, скончались 57 пациентов», — рассказали в штабе.

Всего с начала пандемии в столице подтверждено свыше 1,14 млн случаев заражения коронавирусом.

За сутки московские врачи выписали 2041 ковид-пациента. С начала распространения вируса сумели победить болезнь более 1 млн 27 тыс. москвичей.

В оперативном штабе рекомендуют жителям Москвы с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.