Владивосток, , 11:57 — REGNUM Новую меру поддержки для привлечения востребованных специалистов планируют ввести в Приморье — власти разрабатывают краевую программу, которая позволит квалифицированным кадрам в бюджетных сферах получать дополнительную поддержку из негосударственных источников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Стало известно, насколько выросли зарплаты и пенсии нижегородцев за год

Первый замгубернатора Вера Щербина обсудила с представителями негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» механизмы сохранения кадров в важных для социально-экономического развития региона отраслях. Один из них — дополнительная пенсия из частных источников.

«Фонд представил нам ряд интересных предложений, в частности, пенсионное страхование определенных категорий работников бюджетной сферы. Здесь возможны договорные отношения, отплата страховых взносов за наших сотрудников. Как это работает: мы платим 100 рублей, а фонд инвестирует эти деньги в свои проекты, дальше начисляет на них проценты. Когда дело дойдет до выплат, то размер дополнительной пенсии составит уже не 100 потраченным нами рублей, а гораздо большую сумму, с учетом ежегодной индексации. Таким образом, без средств краевого бюджета будет достигнуто повышение пенсий отдельным категориям», — пояснила Вера Щербина.

Уточняется, что новый проект охватит не всех бюджетников. Речь идёт именно о тех кадрах, которые наиболее востребованы в Приморье. В частности, о медработниках, которые отработав смогут получать уже две пенсии — государственную и краевую.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год средняя зарплата жителей Нижегородской области составила 37 448 рублей, что на 4,1% больше показателя 2019 года.