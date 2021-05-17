Чита, , 11:53 — REGNUM В апреле 2021 года (по сравнению с мартом 2021 года) эпидемиологическая обстановка в Забайкалье характеризовалась ростом заболеваемости населения хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилисом.

Также, как сообщает территориальное управление государственной статистики, жители региона стали чаще страдать от острых кишечных инфекций, педикулеза и гонококковой инфекции. Зарегистрировано снижение заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей и сальмонеллезными инфекциями.

На уровне прошлого месяца остались показатели по заболеваемости туберкулезом и острыми гепатитами.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет сейчас 42 789, причём 89 из них обнаружили за выходные дни, 15−16 мая 2021 года.

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