Чебоксары, , 11:52 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 52 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным ведомства на 17 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 25 080 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 52.

Выздоровели 22 892 человек, что составляет 91,3% от общего числа подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки победили болезнь 44 человека.

Также в Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом — всего в республике скончались 1400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют организовать выезды мобильных бригад для вакцинации населения от COVID-19 на ярмарках. В настоящее время первый этап вакцинирования прошли почти 92 тыс. жителей, что составляет 15,6% от численности населения.