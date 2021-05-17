Геленджик, Краснодарский край, 17 мая, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Водопровод между двумя микрорайонами в Геленджике закончат строить в июне 2021 года, сообщили 17 мая в пресс-службе администрации региона. Новый водопровод соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами «Южный» и «Парус», что позволит подавать воду от Троицкого группового водовода при пересыхании Дивноморского водозабора. На данный момент уже проложено два километра водопровода из трёх.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«По состоянию на начало мая благодаря обильным осадкам местные источники воды пополнились до максимального дебита. Проблем с водоснабжением в городе нет. Рассчитываем, что и в курортный сезон их не будет», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Он добавил, что водоснабжение Геленджика производится частично за счёт собственных источников и частично за счёт Троицкого группового водопровода. Там в настоящее время завершается строительство 11-километрового нового участка. Уже в мае планируется провести переключение на новый участок, что также увеличит объем подачи воды абонентам.