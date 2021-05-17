Саратов, , 12:06 — REGNUM В Саратовской области за сутки произошли четыре летальных исхода среди пациентов, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 17 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1008 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За сутки жертвами нового заболевания стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 55 до 61 года.

Число активных больных снизилось на 102 пациента и на сегодняшний день составляет 3653 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 17 мая выявлено 61 098 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 211 пациентов, за все время — 56 437 человек.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 113 носителей коронавируса