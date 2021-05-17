Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Аксайские торговцы в социальных сетях сообщили о стычках с судебными приставами. Один из конфликтов предприниматели успели снять на видео, автор которого пояснил, как судебные приставы якобы грозились применить силу и ограничили свободу, выкрутив руки. При этом удостоверение приставы не предоставили.

Продавцов также не подпускают к торговым местам, чтобы забрать товар. Якобы это возможно только после проверки документов, пишет «Блокнот Ростов». Однако торговцы сообщают, что товар выносить контролирующие службы не разрешают.

ИА REGNUM сообщало, что депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) направил запрос в прокуратуру Ростовской области по вопросу законности закрытия аксайских рынков. Наряду с этим торговцы назвали предоставляемую властями помощь насмешкой.

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