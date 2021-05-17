Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM В Бурятии более 5,5 тыс. детей-сирот старше 14 лет подлежат обеспечению жильем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства социальной защиты, две трети из них проживают в районах республики.

В частности, в Прибайкальском районе в очереди на обеспечение жильём состоят более 300 человек. При этом получили дома в прошлом году лишь два человека.

Как отмечается, всего в 2021 году на обеспечение жильём сирот предусмотрено свыше 418 млн рублей, из которых 393,2 млн составляют средства федерального бюджета.

«Дополнительно в бюджете Республики Бурятия в 2021 году предусмотрено 47 млн рублей на обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот по судебным решениям. Это позволит предоставить квартиры 185 гражданам из числа детей-сирот», — отметили в министерстве.