Буй, Костромская область, , 11:51 — REGNUM Машинист электровоза Константин Обоев предотвратил крушение поезда с нефтепродуктами в Костромской области. Об этом сообщает газета «Гудок».

Букса грузового вагона Pomogala.ru

Специалист обнаружил неисправность, которая могла привести к трагедии. Утром 7 мая 2021 года машинист эксплуатационного локомотивного депо Буй заметил задымление в районе одного из вагонов поезда, перевозившего 6,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

При детальном осмотре состава машинист заметил, что крышка буксы одного из грузовых вагонов сошла с оси. Из-за этого недочёта поезд мог сойти с рельсов.

«Выглянул в окно, заметил незначительное задымление. Дошёл до девятого вагона и увидел явную неисправность. Крышка буксы прилегала неплотно и была цвета жжёного металла, краска с неё слезла. При более тщательном осмотре обнаружил: а букса-то миллиметра на три-четыре сползла с оси ! Сход подвижного состава был гарантирован, если бы поезд не остановили. Потому что букса уже сползать начала. Последствия могли быть самые серьёзные», — рассказал Обоев.

Профессионализм машиниста был отмечен руководством Северной железной дороги. Опасный вагон отцепили, поезд отправился дальше по назначению.