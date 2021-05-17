Буй, Костромская область, 17 мая 2021, 11:51 — REGNUM Машинист электровоза Константин Обоев предотвратил крушение поезда с нефтепродуктами в Костромской области. Об этом сообщает газета «Гудок».
Специалист обнаружил неисправность, которая могла привести к трагедии. Утром 7 мая 2021 года машинист эксплуатационного локомотивного депо Буй заметил задымление в районе одного из вагонов поезда, перевозившего 6,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
При детальном осмотре состава машинист заметил, что крышка буксы одного из грузовых вагонов сошла с оси. Из-за этого недочёта поезд мог сойти с рельсов.
Профессионализм машиниста был отмечен руководством Северной железной дороги. Опасный вагон отцепили, поезд отправился дальше по назначению.