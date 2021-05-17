Волгоград, , 11:53 — REGNUM В Волгоградской области 17 мая выявлены 94 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 85 человек, подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе у семи пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 58 519 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 55 817 человек. В стационарах находятся 1,6 тысячи взрослых и 11 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1488 пациентов.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 1214 человек.