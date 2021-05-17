Стокгольм, , 11:53 — REGNUM В 2020 году мобильные сети Швеции использовались более интенсивно. Так, трафик данных увеличился на 36%, что является более быстрым ростом, чем годом ранее, когда соответствующий рост составил 26%. Об этом со ссылкой на новый отчет Шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Практически весь трафик данных проходит через сети 4G. Однако в 2020 году пользователи активно начали подключаться к сетям 5G, что произошло впервые.

Число минут разговоров в мобильных сетях увеличилось примерно на 11%, что является самым быстрым темпом роста за многие годы.

Однако объемы услуги по отправке SMS в 2020 году снизились на 17%.