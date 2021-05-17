Стокгольм, , 11:52 — REGNUM 17 мая стало известно, что правительство Швеции поручило Агентству общественного здравоохранения гарантировать, что шведские военнослужащие, участвующие в международных военных миссиях, получат доступ к вакцинам от COVID-19 в приоритетном порядке. Об этом в эфире телеканала TV4 Nyheterna заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

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Вооруженные силы Швеции ранее обратились с просьбой к правительству отдать военным, служащим за рубежом, приоритет в вопросе вакцинации. По данным журналистов, подобные инициативы были представлены в ООН, НАТО и ЕС.

Отмечается, что по состоянию на данный момент наибольший контингент шведских военнослужащих, которые в настоящее время проходят службу за границей, размещен в Мали.