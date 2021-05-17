Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) перед судом предстанет местный житель, обвинённый в поджоге филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы в городе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следователей, гражданин состоял на учёте в психбольнице, из-за чего не мог получить водительских прав. Мужчина обозлился на врачей и решил поджечь медучреждение.

Обвиняемый поджёг два несмежных помещения регистратуры с медицинской документацией на втором этаже медучреждения. Нанесён ущерб на сумму свыше 434 тыс. рублей. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, путем поджога). Гражданин может получить до пяти лет лишения свободы.

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