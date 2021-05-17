Калуга, 17 мая, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В сквере ветеранам войны на площади Московской в Калуге вандалы в очередной раз осквернили памятник подразделениям Красной Армии, освободившим город от гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот социальной сети «ВКонтакте» Вандалы осквернили мемориал «Танк Т-34» времён Великой Отечественной войны

По информации в социальных сетях, неизвестные закрасили звезды, фамилию Верховного главнокомандующего Красной Армии и нарисовали запрещённые символы на мемориале «Танк Т-34» времён войны. Полиция начала проверку инцидента.

Мемориал был открыт 5 ноября 1967 года. Фронтовой танк калужанам подарили воины из дивизии, дислоцированной в подмосковном Алабино. Как сообщало ИА REGNUM, ранее мемориал на Московской площади областного центра уже подвергался нападению неизвестных, которые измазали памятник черной краской.