Ивангород, Ленинградская область, 17 мая, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала 2021 года задержаны более 1300 нарушителей пограничного режима, из которых свыше 1160 иностранцев. Нарушителям назначены денежный штраф либо предупреждение с выдворением из режимной зоны. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу СПб и ЛО Нарушители пограничного режима

Как уточнили в ведомстве, с потеплением погоды зафиксирован рост нарушений в пограничной зоне. Только за сутки в пограничной зоне вблизи Ивангорода сотрудниками погрануправления выявлен и задержан 21 гражданин стран бывших советских республик.

«При себе документов, дающих право на пребывание на режимной территории, иностранцы не имели. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ и выдворены за пределы пограничной зоны», — подытожили в ведомстве.

Пограничное управление напоминает, что нахождение в пограничной зоне строго регламентировано Правилами пограничного режима, вступившими в законную силу с 1 января 2018 года.

«Пребывание в пограничной зоне без разрешительных документов независимо от причин присутствия на режимной территории является правонарушением, которое регламентировано ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение пограничного режима в пограничной зоне)», — уточнили в ведомстве.