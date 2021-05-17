17 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия «не отвела свои войска» от украинской границы, и все подразделения РФ, по его словам, «остались на своих местах».

Мирослава Романенко, , 12:03 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы не отвела свои войска от украинской границы, и все подразделения РФ, по его словам, «остались на своих местах». Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сказал в программе «Зона конфликта» на канале Deutsche Welle.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не видим отвод российских войск, который был бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и «оккупированных» территорий. Российские войска в массе своей остались на местах», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, Россия перебросила от границы воинские части, но «угроза не миновала».

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили зрители канала «112 Украина» на странице канала в социальной сети Facebook. Многие сошлись на том, что тематика «российской угрозы» актуализируется перед повышением цен и стоимости тарифов на услуги ЖКХ. Иные потребовали от главы МИД предоставить доказательства своим словам. Были и те, кто отметил, что Россия «ничего» не отвела, потому как «ничего» и не перебрасывала к границам.

«Сам боишься, так других не пугай бабайкой», — призвала Татьяна Г.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Ничего страшного — есть Кравчук с пистолетом, можно спать спокойно!..» — отметил Анатолий З.

«Кулебе автомат в руки и на передовую, родину защищать, а не звиздеть в дорогущем костюме», — добавила Оксана В.

«Такое впечатление, что войска охотятся именно за Кулебой!» — написала Людмила А.

«Весеннее обострение всё никак не закончится», — написал Олег В.

«А тарифы — это не угроза?» — спросил Валерий К.

«Ну правильно, подымаем цены с 1 июля на электроэнергию, надо ж людей запугать, чтобы дрожали, сидели и не вякали», — пишет Оксана С.

«Как вы уже… [надоели], свидетели святого вторжения. Для чего [нужно] было сажать картофель? Врагу достанется», — добавил Олег М.

«Не так страшна война, как страшна наша ВР (Верховная рада — М. Р.), они быстрее уничтожат народ, оставляя людей без средств к существованию», — отметила Тамара К.

«А мы не видим, где они стоят, это вы путешествуете, а вот цены на нас наступают каждый день, уже нечем отбиваться», — подчеркнула «Зина Зинаида».

«Россия «нападет» только перед очередным повышением тарифов. Она обычно нападает перед увеличением нашей властью цен на коммунальные услуги», — отметил Олександр Г.

«Сколько же угроз! Мне интересно, а какие войска у нас стоят? Или никого нет?» — спрашивает Зоя Р.

«А где доказательства? Хотя бы фото какие-нибудь показал», — пишет Svetlana G.

«Так они 7 лет здесь. Война же идёт», — иронизирует Artem T.

«А он чего ожидает, что Россия и пограничников с границы поснимает?» — спросила Ирина М.

Солдаты российской армии Mil.ru

«Кулеба такой ухоженный, совсем на войну не тянет, больше на фуршет…» — добавила Нионила П.

«Конечно, не отвела, потому что возле границ их не было», — написала Валентина С.

«О-о-о-о-о, раз Путин нападает, значит, нам повысят тарифы. Это уже классика», — подытожила Татьяна С.

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Напомним, министр иностранных дел Украины также заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в частности, войска НАТО) прибудут на помощь Украине.