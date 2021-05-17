Душанбе, , 11:35 — REGNUM В Таджикистане создали республиканский штаб по подготовке к зимнему отопительному сезону 2021−2022 годов. Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Соответствующее постановление правительства обязывает регионы Таджикистана ежемесячно предоставлять отчет о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. Все сведения будут поступать в созданный штаб.

Кроме того, региональным властям поручено обеспечить необходимый запас топлива для надежного теплоснабжения потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2021 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству начать подготовку к отопительному сезону 2021−2022 годов.

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