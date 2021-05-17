Рим, 17 мая, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла теннисный турнир WTA (Женская теннисная ассоциация) на грунтовых кортах в Риме, победив в финале чешку Каролину Плишкову со счетом 6:0, 6:0. Об этом сообщает Polskie Radio.

Gastón Cuello Ига Свёнтек

Теннисистку успел поздравить президент Польши Анджей Дуда, написав в социальных сетях сообщение следующего содержания: «Большой успех для Иги Свёнтек! В понедельник она будет 10-й в рейтинге WTA! Браво! Поздравляем! Гордимся!».

Это уже третья большая победа в карьере польской теннисистки. Так, в 2018 году она победила в юниорском турнире Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон), а также в юниорском турнире Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции).