Москва, 17 мая, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Маловероятно, что властям РФ придется заключать новые соглашения с производителями сахара, чтобы избежать его резкого подорожания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал заверения Минсельхоза РФ о стабильной ситуации на российском рынке сахара.

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«В ситуации с сахаром могут сыграть разные факторы, — сказал Колганов. — Например, внешнеэкономические. Конъюнктура на мировом рынке. Могут вмешаться действия, направленные на манипуляцию рынком со стороны производителей и торговых сетей. Но предпосылок для каких-то радикальных сценариев пока не видно. В условиях достаточного количества запасов маловероятно, что властям придется заключать с производителями и ретейлерами новые соглашения, направленные на сдерживание роста цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РФ, условия ценовых соглашений по сахару, которые заключили российские производители и торговые сети, исполняются полностью.