Махачкала, , 11:32 — REGNUM В Дагестане в 2021 году в ходе весенней призывной кампании впервые будут формироваться команды новобранцев не только из данной республики, но и из других субъектов Северного Кавказа. Так, на призывной республиканский сборный пункт будут прибывать призывники из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии Чечни, Ингушетии, а также Калмыкии, которая территориально входит в Южный федеральный округ.

Как сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе Южного военного округа, из Дагестана укомплектованные команды будут отправляться далее железнодорожным и авиатранспортом по месту срочной службы. Всего будет набрано десять команд из порядка трех тысяч новобранцев. Первые 500 человек уже направлены в войска.

В целях безопасности призывников каждый из них будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции. А по прибытии по месту службы они смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Для этого в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины.