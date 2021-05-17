Троицк, Челябинская область, , 11:31 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовным делам против главы Троицка и его заместителя. Им вменяют превышение должностных полномочий, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в 2019 году они инициировали передачу одного из объектов имущественного комплекса от одного хозяйствующего субъекта другому. В результате это повлекло нарушение прав субъекта.

Оперативное сопровождение по данному делу ведут сотрудники полиции. Следователи утверждают, что все доказательства по нему собраны.