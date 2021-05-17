Самара, , 11:31 — REGNUM Повышение температуры воздуха до +36С° ожидается в Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного МЧС.

Сообщается, что с 18 по 20 мая по области будет сохраняться жара +36С°. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендует жителям соблюдать меры безопасности: не рекомендуется продолжительное время находиться на солнце. Кроме этого необходимо избегать повышения физической нагрузки, а также пить как можно больше жидкости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 14 мая по 19 мая текущего года местами в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс.