Джакарта, , 11:29 — REGNUM Председатель комитета по борьбе с коронавирусом и восстановлению национальной экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что число туристов увеличилось в праздники, сообщает Kompas.

Рост числа туристов в стране произошел по ряду направлений от 38 до 100%.

Правительство Индонезии поручило временно закрыть туристические достопримечательности в «оранжевой» и «красной» зонах, чтобы избежать передачи коронавируса.

Жители Индонезии празднуют день окончания поста в Лебаран.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства транспорта Индонезиизаявила, что 1,5 млн человек покинули регион Джабодетабек (Джакарта-Богор-Депок-Тангеран-Бекаси).

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