Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM Самым богатым депутатом городской думы Ростова-на-Дону вновь оказался глава строительного концерна «Кристина» Валерий Левченко («Единая Россия»). Его доход в 2020 году превысил 178 млн рублей, следует из декларации.

Левченко задекларировал солидный список недвижимости. В частности, у него в собственности 20 земельных участков, два дома, четыре квартиры, бассейн, бани, беседки, коттеджи. У него есть 13 единиц транспорта, включая катер, автобус, строительный кран.

На втором месте оказался Павел Кузьмин («Единая Россия»), заработавший 123,6 млн рублей. В декларацию внесено пять объектов недвижимости, транспорта у народного избранника нет.

Доход в 120,7 млн рублей задекларировал депутат Дмитрий Бондарь («Единая Россия»). В его автопарке три единицы транспорта. В списке недвижимости — 70 земельных участков, пять домов, квартира, более 135 нежилых помещений.