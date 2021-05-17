Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM Как минимум 16 пациентов с COVID-19, вызываемым коронавирусом, скончались в городе Аурангабаде (западный индийский штат Махараштра) с начала апреля по сегодняшний день в результате вспышки грибкового заболевания мукормикоза («черная плесень»). Об этом 17 мая сообщает газета Times of India со ссылкой на медицинские органы штата.

«Большинство пациентов с COVID-19, у которых была обнаружена «черная плесень», страдают диабетом и принимает стероиды для лечения. Они стали главной причиной возникновения у них мукормикоза», — приводит издание слова специалиста по здравоохранению муниципальной корпорации Аурангабада Ниты Падалкар.

Также уточняется, что на данный момент общее число заболевших мукормикозом в медучреждениях города составляет 200 человек.

Кроме того, Ниты Падалкар отметила, что в данный момент данные о заразившихся грибковым заболеванием продолжают собирать и потому число таких пациентов может увеличиться.

«В городе сформирован комитет экспертов для решения проблемы с заражением мукормикозом пациентов с коронавирусом. В него вошли отоларингологи, стоматологи и офтальмологи из государственных и частных больниц, которые разработают специальный протокол лечения для таких больных», — сказала она.

Отметим, мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом, еще до пандемии коронавирусной инфекции. При этом данное заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с COVID-19, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов.