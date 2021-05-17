Москва, , 11:28 — REGNUM Владелец Tesla Илон Маск остается активным ньюсмейкером, формирующим настрой криптовалютного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICBF Чэнь Лиминь.

«После твитов о «грязном майнинге» первой криптовалюты его нападки продолжились. Опрос о том, может ли его любимая монета (Dogecoin) стать платежной опцией при покупке электромобилей оказался не троллингом, или Маск решил «поднять ставки» — «технокороль» заявил о том, DOGE может «уделать» биткоин, стоит лишь решить проблему ее масштабируемости.

В результате на выходных снижение цифрового золота от исторического пика достигло уже 30%, причем две трети пути курс прошел всего за семь дней! Индекс доминирования опускался до 40% (в начале года он составлял почти 70%).

«Быки» не удержали важные высоты и теперь есть вероятность снижения вплоть до $41 000 после паузы и снятия локальной перепроданности.

Маск ошарашил своими заявлениями об экологичности майнинга. Можно допускать, что это требование времени и Tesla все же публичная компания, которая владеет биткоином, и держатели ее акций не могут не требовать выполнение стандартов устойчивого развития (сюда включаются и вопросы защиты окружающей среды).

Кто-то предположил, что Маск тем самым мог намекнуть на запуск собственного бизнеса по добыче первой криптовалюты, что согласуется с его еще одним бизнесом по выпуску солнечных панелей.

Но больше всего сейчас крипторынок все же заботит — не «проверила» ли Tesla еще раз ликвидность рынка, продав еще часть биткоинов в рынок? Может Маск развил эту тему все-таки неспроста?

Джек Дорси, владелец Square, которая также держит биткоин на балансе компании, заявил, что «биткоин меняет все к лучшему». Он отреагировал на заявления финдиректора платежной компаниио приверженности к Bitcoin Clean Energу Initiative (стремлении развивать «зеленую энергетику»).

Иными словами, покупки приостановлены, пока экологи не успокоятся? Стало быть, пока покупать биткоин «токсично»? Ресурс Bitcoin Treasuries сообщил, что корпорации и институциональные клиенты за последние 30 дней докупили 215 000 BTC ($10 млрд). Но может теперь этот поток ослабеет? Пока есть вопросы.

После пересмотра ожиданий в отношении запуска SEC биткоин-ETF, расследования в отношении деятельности Binance и твитов Маска на рынке доминируют игроки на понижение.

Причем за выходные подешевел и любимый главой Tesla DOGE. Из крупных проектов позитивную динамику показали лишь криптовалюты Cardano, Solana и Stellar», — считает эксперт.

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