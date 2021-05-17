Новосибирск, , 11:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 17 мая, за прошедшие сутки было выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 73 случая.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет и женщины в возрасте 71 год, 90 лет. Всего в регионе умерли 1820 человек, — уточняет оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 48 человек, на ИВЛ — три пациента».Всего в регионе зарегистрировано 42 322 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2609 детей; 38 433 пациента выздоровели (+28 за сутки).