Варшава, , 11:27 — REGNUM Польский гражданин, которого подозревают в шпионаже в пользу России, задержан. Об этом 17 мая сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в соцсети Twitter.

«Агентство внутренней безопасности задержало польского гражданина, сотрудничавшего со спецслужбами России», — говорится в сообщении Жарина.

Также он уточнил, что задержанный уже признался в том, в чём его обвиняют. Подозреваемому может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на полигоне в Агане, что на западе Польши, стартовали международные военные учения Resolute Castle — 21. В них принимают участие американские и польские военные.