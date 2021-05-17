Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM В Екатеринбурге произошло ДТП с участием несовершеннолетних, ехавших на электросамокате. Об этом сообщили в отделе ГИБДД по Екатеринбургу.

Подростки арендовали электросамокат, хотя на нём не разрешается ездить несовершеннолетним, тем более, сразу вдвоём. ДТП произошло вечером 16 мая 2021 года.

Водитель автомобиля Chevrolet Cruze выезжал на улицу Луначарского с прилегающей территории и наехал на подростков, управлявших самокатом. Водитель «не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства», считают в ГИБДД.

У 17-летнего молодого человека — ушиб правой руки, у 15-летнего юноши — ушиб сустава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге задержали двух парней на электросамокатах, сбивавшие людей на Невском проспекте.

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