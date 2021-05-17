Иерусалим, , 11:28 — REGNUM В среднем по тысяче раз в день звучат сирены воздушной тревоги в Израиле с момент обострения конфликта с Палестиной. Об этом пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила 17 мая в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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Она рассказала, что в Израиле действует довольно продвинутая с технологической точки зрения система оповещения. Она оповещает людей как можно ближе к тому месту, где может упасть ракета или куда могут полететь осколки.

«В среднем за эту неделю были дни [когда было] около 1 тыс. сигналов воздушной тревоги, которые звучали по Израилю», — отметила Уколова, уточнив, что говорит о южной части страны и Тель-Авиве.

Как сообщало ИА REGNUM, палестинские радикальные группировки в сектора Газа и израильская армия с 10 мая обмениваются ракетными ударами. Атаки начались на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта.

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