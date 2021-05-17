Москва, , 11:22 — REGNUM Площадка Совета Европы (СЕ) превращается в арену конфронтации, Москва с большим разочарованием наблюдает за этим. Об этом 17 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, в СЕ дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса.

«Это, конечно, ослабляет организацию как одну из центральных для выполнения ее функций и потихонечку превращает ее в арену конфронтации», — сказал Грушко на открытии курсов Европейского учебного института МГИМО (ЕУИ) и Совета Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко охарактеризовал отношения Москвы и Брюсселя как «конфликтное сосуществование». По его словам, антироссийский санкции Евросоюза подвели двусторонние отношения к «опасной черте, когда возможность сотрудничества оказалась под вопросом».