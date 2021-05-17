Горно-Алтайск, , 11:22 — REGNUM В Горно-Алтайске вынесли приговор 44-летнему местному жителю, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью. По данным следствия, 3 мая 2020 года он облил бензином и поджёг знакомую, с которой в это время распивал спиртные напитки.

Перед этим между собутыльниками завязался спор о том, сможет ли обвиняемый поджечь потерпевшую. Та ему не поверила, после чего мужчина доказал, что сможет.

В результате женщина получила ожоги лица, шеи, груди, живота и так далее общей площадью до 22% поверхности тела. В следствии полагают, что умысел на убийство мужчина не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил осужденному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает портал «Новости Горного Алтая».

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