Маранелло, Италия, , 11:24 — REGNUM В сети появилось видео дорожных испытаний прототипа гибридного суперкара Ferrari SF90 Stradale. Ролик с тестов автомобиля размещён на YouTube-канале SupercarsNews.

Автомобиль был замечен на дорогах общего пользования города Маранелло в Италии. SF90 Stradale может стать конкурентом британскому суперкару McLaren Altura.

В движение автомобиль приводит мотор V6 мощностью 986 л. с. Будущая новинка, возможно, заменит собой актуальную модель F8 Tributo, которая оснащена силовым агрегатом V8.

Стоит отметить, что важную роль в разработке моделей Ferrari со средним расположением мотора, которые включают и двигатель V6, сыграл Дино Феррари, который является покойным сыном Энцо Феррари. Несмотря на то, что Энцо не был большим поклонником этого проекта, тем не менее работа над проектом продолжилась и после смерти его сына.

Ранее польское тюнинг-ателье Carlex Design представило Ferrari 812 Superfast с новым интерьером. Для отделки салона тюнеры применили кожу и алькантару чёрного цвета, а для контраста дизайнеры использовали жёлтый оттенок. Экстерьер модели остался нетронутым.

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