Симферополь, , 11:22 — REGNUM Брифинги по ситуации с водообеспечением Республики Крым больше проводиться не будут. Об этом 17 мая заявил журналистам первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.

Он уточнил, что решение об отмене брифингов принято в связи со «стабильной ситуацией с водоснабжением населенных пунктов Крыма». При этом всего горячие линии в регионе продолжат работу.

По информации, прозвучавшей на последнем брифинге, с 10 по 16 мая от крымчан поступило 626 обращений по вопросам водоснабжения. За этот период на сетях ГУП РК «Вода Крыма» произошло 43 аварийные ситуации. Ликвидировано 38 аварий, в том числе и с учетом тех, которые были зарегистрированы неделей раньше.

Отдельно обсуждался вопрос дефицита воды в Алуште, где работает специализированная техника по поиску скрытых утечек. В ходе обследования пяти участков выявлено уже четыре утечки.

Как сообщало ИА REGNUM, сложности с водообеспечением в Крыму наблюдаются с лета 2020 года. В конце апреля власти объявили о стабилизации ситуации, в связи с чем в муниципалитетах смягчили графики водоснабжения, а жителям Симферополя возобновили подачу горячей воды, прерванную в августе 2020 года.