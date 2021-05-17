Оренбург, , 11:21 — REGNUM В Оренбургской области население задолжало энергетикам за потреблённые тепло и электричество более 1,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала копании «Т Плюс».

На 1 апреля объем долга за тепловую энергию превысил 1,2 млрд рублей, за электроэнергию — 321 млн рублей. Энергетики напоминают, что с начала 2021 года снят мораторий на начисление пени и ограничение подачи ресурса в случае неуплаты.

Компания идет на крайние меры для воздействия на злостных должников. Так, в марте без света остались 678 оренбуржцев, в апреле — 658 человек.

Энергетики рекомендуют не доводить ситуацию с долгами до суда и последующих санкций, вплоть до ареста имущества. При сложностях в финансовом положении граждане вправе воспользоваться рассрочкой. Для этого необходимо подать заявление в офис компании.