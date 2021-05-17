Уфа, , 11:26 — REGNUM В Башкирии лишь 60% объектов образования имеют квалифицированную охрану. Об этом 17 мая сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в Башкирии работают 4050 объектов образования, которые подведомственны министерству образования и науки региона.

Хажин отметил, что после передачи Росгвардии полномочий по технической охране объектов управление вневедомственной охраны установило новые тарифы на предоставление услуг по охране: стоимость этой услуги увеличилась до 9 рублей 90 копеек в час, хотя ранее стоимость охраны составляла 3 рубля 92 копейки в час.

«Резкое повышение стоимости такой услуги привело к существенному ежегодному расходу и составило порядка 52,5 млн рублей, и приводит к дополнительным ежегодным расходам средств в размере около 141,6 млн рублей», — сообщил министр.

Хажин также отметил, что в сельской местности вообще отсутствуют частные охранные организации.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в республике нужно проработать вопросы технического оснащения школ, обеспечения образовательных учреждений физической охраной, но самое главное, нужно педагогам работать с детьми. Главам муниципалитетов было поручено организовать в учебных заведениях проведение учебных тренировок совместно с сотрудниками правоохранительных органов.