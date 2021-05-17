Зугдиди, Грузия, , 11:23 — REGNUM Мэр грузинского города Зугдиди Георгий Шенгелия подал в отставку. Об этом он 17 мая написал на своей странице в соцсети Facebook.

«В связи с политической ситуацией считаю правильным уйти с должности мэра муниципалитета Зугдиди», — написал Шенгелия.

Он напомнил о своих достижениях за время пребывания на посту мэра и поблагодарил жителей города за «особую доброжелательность и поддержку». Шенгелия отметил, что продолжит служить интересам Зугдиди в той или иной роли.

Конкретную причину своего ухода Шенгелия не назвал. Мэром Зугдиди он стал в июне 2019 года.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в ряде городов Грузии в отставку подали три заместителя мэров. Бывшие чиновники заявили, что их якобы вынудили это сделать, так как они являются сторонниками экс-премьер-министра страны Георгия Гахарии, который объявил о намерении создать свою партию.

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